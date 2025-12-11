Hurdalık yangını apartmana sıçradı: 8 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda, bahçedeki hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı. Sağ Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, dumandan etkilenen çok sayıda kişi için sağlık ekipleri sevk edildi.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ, 2 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri hızla intikal etti. İtfaiye ekipleri, apartmandaki tüm sakinleri güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahale sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sonucunda dumandan etkilenen 8 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının apartmana sıçramasıyla birlikte iki daire de kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI KURTARDI

Yangına müdahale sırasında dikkat çekici bir an yaşandı. Bir itfaiye erinin, alevler arasından apartmandaki bir Türk bayrağını alarak güvenli bir şekilde dışarı çıkardığı aktarıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının hurdalık alanda nasıl başladığı ve apartmana nasıl sıçradığına dair soruşturma, itfaiye ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Maddi hasarın boyutları da incelemeler kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.