Hekimler bavulunu toplarken Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin 129'uncu tıp fakültesi kuruldu

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi açılmasına karar verildi. Karar, Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Türkiye'de hekimler, düşük maaşlar, ağır çalışma koşulları ve şiddet nedeniyle akın akın ülkeden ayrılıyor. Yurt dışına gitmek istemeyen birçok hekim de özel hastanelere geçiyor.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki derin ve kronik sorunlar devam ederken yeni bir tıp fakültesi daha kuruldu.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde açılan tıp fakültesiyle birlikte Türkiye'de toplamda 129 tıp fakültesi oldu. Bunun 92’si devlet, 37’si ise özel üniversitelere bağlı.

HEKİM GÖÇÜ HER YIL ARTIYOR

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına göç eden hekim sayısı her yıl artıyor:

2020: 931 hekim 2021: 1.405 hekim 2022: 2.685 hekim 2023: 3.025 hekim 2024: 2.692 hekim

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Türkiye'nin en kalifiyeli ve donanımlı öğrencilerinin tercih ettiği, meslek hayatları boyunca yoğun çalışma ve risklere sahip hekimlerin göç etmesi için geçmişte, "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.