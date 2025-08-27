Hekimler bavulunu toplarken Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin 129'uncu tıp fakültesi kuruldu

Hekimler bavulunu toplarken Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin 129'uncu tıp fakültesi kuruldu
Yayınlanma:
Bitlis Eren Üniversitesi’nde tıp fakültesi açıldı. Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar sonrası Türkiye’deki fakülte sayısı 129’a çıktı; 92’si devlet, 37’si özel üniversitelerde.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi açılmasına karar verildi. Karar, Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Türkiye'de hekimler, düşük maaşlar, ağır çalışma koşulları ve şiddet nedeniyle akın akın ülkeden ayrılıyor. Yurt dışına gitmek istemeyen birçok hekim de özel hastanelere geçiyor.

İstanbul'un ünlü çocuk cerrahı parasızlıktan istifa edip özele geçti! Üç yılda 1502 ameliyat yaptıİstanbul'un ünlü çocuk cerrahı parasızlıktan istifa edip özele geçti! Üç yılda 1502 ameliyat yaptı

Türkiye'nin sağlık sistemindeki derin ve kronik sorunlar devam ederken yeni bir tıp fakültesi daha kuruldu.

Fatih Altaylı'dan bomba Erdoğan-Bahçeli yorumu! Herkes bitti derken bakın o ne dedi?Fatih Altaylı'dan bomba Erdoğan-Bahçeli yorumu! Herkes bitti derken bakın o ne dedi?

Bitlis Eren Üniversitesi'nde açılan tıp fakültesiyle birlikte Türkiye'de toplamda 129 tıp fakültesi oldu. Bunun 92’si devlet, 37’si ise özel üniversitelere bağlı.

HEKİM GÖÇÜ HER YIL ARTIYOR

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına göç eden hekim sayısı her yıl artıyor:

2020: 931 hekim

2021: 1.405 hekim

2022: 2.685 hekim

2023: 3.025 hekim

2024: 2.692 hekim

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Türkiye'nin en kalifiyeli ve donanımlı öğrencilerinin tercih ettiği, meslek hayatları boyunca yoğun çalışma ve risklere sahip hekimlerin göç etmesi için geçmişte, "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Mardin'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta 40 sosyal medya hesabına erişim engeli
Kars'ta 40 sosyal medya hesabına erişim engeli
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı!
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı!