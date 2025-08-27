Fatih Altaylı'dan bomba Erdoğan-Bahçeli yorumu! Herkes bitti derken bakın o ne dedi?

Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan’ın tutuklanması sonrası 'AKP ve MHP'de kriz var' “çatlak” iddialarını hatırlatan Altaylı, Erdoğan-Bahçeli ittifakının kolay bozulmayacağını belirtti. Altaylı, “Bahçeli gerekirse İmralı sürecini bile Erdoğan için bitirir ve bunu yerli-milli dönüş diye sunarlar” dedi.