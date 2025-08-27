Fatih Altaylı'dan bomba Erdoğan-Bahçeli yorumu! Herkes bitti derken bakın o ne dedi?

Fatih Altaylı'dan bomba Erdoğan-Bahçeli yorumu! Herkes bitti derken bakın o ne dedi?
Yayınlanma:
Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan’ın tutuklanması sonrası 'AKP ve MHP'de kriz var' “çatlak” iddialarını hatırlatan Altaylı, Erdoğan-Bahçeli ittifakının kolay bozulmayacağını belirtti. Altaylı, “Bahçeli gerekirse İmralı sürecini bile Erdoğan için bitirir ve bunu yerli-milli dönüş diye sunarlar” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran’dan beri tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden gönderdiği yazılarla gündeme ilişkin yorum ve haberlerini sürdürüyor.

Altaylı, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz üzerinden yürüyen “AKP-MHP’de çatlak” tartışmalarına değindi.

Altaylı, eski MKE Başkanı İsmet Sayhan’ın da gözaltına alınmasıyla gerilimin arttığı iddialarını hatırlattı.

Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin arasının kolay kolay açılmayacağını söyledi. Bitlis Ahlat’taki fotoğrafların da bunu gösterdiğini belirtti. Bahçeli’nin başlattığı İmralı Süreci'ni gerekirse Erdoğan için bile bitirebileceğini, bunu da “yerli ve milli dönüş” olarak lanse edebileceklerini ifade etti.

Altaylı, Erdoğan ve Bahçeli ilişkisi hakkında şunları söyledi:

  • "Günlerdir tutuklanan MHP'ye yakın bir yeraltı dünyası üyesi olduğu söylenen Selahattin Yılmaz adlı şahıs ve MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklanması üzerinden siyasi yorumlar yapılarak MHP ile AK Parti'nin arasının açıldığı, açılacağı senaryoları giderek daha fazla yazılıyor.
  • Ben de başından beri MHP ile AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP liderinin arasının açılmasının öyle kolay bir şey olmadığını söyleyip duruyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Bahçeli ile Erdoğan'ın arası açılmaz. Bu düşüncem dün Ahlat'taki Ağustos Sarayı'nda bir kez daha belgelendi. Bahçeli'nin Erdoğan'a ve iktidarına desteği umulandan daha derin köklere sahip. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda AK Parti'deki Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri bu işbirliği bitsin diye çok baskı yaptılar ama bitmedi.
  • Bugün de bitmez. Bana öyle geliyor ki Bahçeli kendi başlattığı terörsüz Türkiye sürecini bile Erdoğan'ın hatrı için bitirebilir. Ve iki ortak bunu yerli ve milli dönüş diye pazarlamaya başlarlar.
  • Ve emin ol müşteri de bulurlar. Bahçeli'ye yakın isimlerin tutuklanması ise bu iktidarı paylaşanlar arasında çözülemeyecek bir sorun değil. Anlayacağın Erdoğan ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girmez. O birliktelik pazara kadarmış gibi durmuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

