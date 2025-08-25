İstanbul'un ünlü çocuk cerrahı parasızlıktan istifa edip özele geçti! Üç yılda 1502 ameliyat yaptı

Uzman sayısının en az olduğu branşlar arasında yer alması kritik öneme sahip Çocuk Cerrahisi'nde İstanbul için kötü haber geldi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Mehmet Çakmak, İstanbul'da geçinemediğini belirtip istifa ettiğini duyurdu. Üç yılda 1.502 ameliyat yapan Çakmak'ın neler yaptığını sosyal medyada vatandaş anlatırken doktorlar da seslerini duyurmaya çalıştı.

AKP iktidarının doktorlara reva gördüğü ücretler, sistematik baskılar ve aşırı yoğun iş temposu nedeniyle birçok hekim ya yurt dışına gidiyor ya da özel hastanelerde işe başlıyor.

"Giderlerse gitsinler" denilerek Türkiye’nin en nitelikli meslek gruplarından biri olan doktorların talepleri görmezden gelinirken İstanbul’dan kötü haber geldi.

Zorluğu nedeniyle çok az sayıda uzmanın görev yaptığı Çocuk Cerrahisi bölümünden bir doktor devletten istifa ettiğini duyurdu.

Operatör Doktor Mehmet Çakmak, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalıştığı üç yılda 1.502 ameliyata girdiğini açıkladı.

GÖNDERİSİ ÜÇ MİLYON GÖRÜNTÜLEMEYİ AŞTI

Türkiye’deki hekimlerin özellikle göç ettiği Almanya’da bir cerrahın yılda ortalama en fazla 200 ameliyata girdiği belirtiliyor.

Avrupalı meslektaşlarının üç katına yakın ameliyat yapan Mehmet Çakmak, geçinemediği için istifa ettiğini söyledi.

Çakmak’ın istifa kararının ardından vatandaşlar, onun hizmetlerini sosyal medyada paylaşarak yurttaşlar için büyük bir kayıp yaşandığını dile getirdi.

Birçok hekim de sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatarak Çakmak’ın durumuna tepki gösterdi.

Çakmak’ın X hesabından yayımladığı ve 3,2 milyon kez görüntülenen paylaşımı şöyle:

"Dile kolay; Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bu masalarda 3 yılda 1502 hasta ameliyat ettim. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Bir çok zorlukları beraber göğüsledik. Neredeyse soluksuz çalıştık. Yine de her güne aynı enerjiyle başladık. Ve istemesem de ayrılık günü geldi çattı. İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım. Takibini yaptığım tüm hastalarım kendilerinden herhangi bir karşılık beklenmeksizin istedikleri zaman bana sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşabilirler. Sağlığına bir nebze dokunup faydam olan tüm hastalarıma ve hasta yakınlarıma sağlıklı bir ömür dilerim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

