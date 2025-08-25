İstanbul'un ünlü çocuk cerrahı parasızlıktan istifa edip özele geçti! Üç yılda 1502 ameliyat yaptı

AKP iktidarının doktorlara reva gördüğü ücretler, sistematik baskılar ve aşırı yoğun iş temposu nedeniyle birçok hekim ya yurt dışına gidiyor ya da özel hastanelerde işe başlıyor.

"Giderlerse gitsinler" denilerek Türkiye’nin en nitelikli meslek gruplarından biri olan doktorların talepleri görmezden gelinirken İstanbul’dan kötü haber geldi.

Zorluğu nedeniyle çok az sayıda uzmanın görev yaptığı Çocuk Cerrahisi bölümünden bir doktor devletten istifa ettiğini duyurdu.

Operatör Doktor Mehmet Çakmak, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalıştığı üç yılda 1.502 ameliyata girdiğini açıkladı.

GÖNDERİSİ ÜÇ MİLYON GÖRÜNTÜLEMEYİ AŞTI

Türkiye’deki hekimlerin özellikle göç ettiği Almanya’da bir cerrahın yılda ortalama en fazla 200 ameliyata girdiği belirtiliyor.

Avrupalı meslektaşlarının üç katına yakın ameliyat yapan Mehmet Çakmak, geçinemediği için istifa ettiğini söyledi.

Çakmak’ın istifa kararının ardından vatandaşlar, onun hizmetlerini sosyal medyada paylaşarak yurttaşlar için büyük bir kayıp yaşandığını dile getirdi.

Birçok hekim de sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatarak Çakmak’ın durumuna tepki gösterdi.

Çakmak’ın X hesabından yayımladığı ve 3,2 milyon kez görüntülenen paylaşımı şöyle: