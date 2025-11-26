Hayvan yüklü kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Erzurum'da E-80 karayolunda otomobil ile canlı hayvan taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da E-80 karayolunun Tarımsal Araştırma Enstitüsü önünde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

hayvan-yuklu-kamyonet-kaza.jpg

HIZ GÖSTERGESİ 140 KİLOMETREDE KALDI

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Abdulkerim Taşbaşı kullandığı 25 AP 220 plakalı otomobil ile Hacı Murat Kaya idaresindeki 25 AAY 503 plakalı canlı hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. Otomobilin hız göstergesinin 140 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.

BİR YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Taşbaşı ile yolculardan Yusuf İslam Gezer (30) ve Emirhan Tebrizcik (24) ağır yaralandı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taşbaşı'nın, Atatürk Araştırma Hastanesi'ne götürülen diğer yaralılardan Gezer'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Tebrizcik'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'2 BÜYÜKBAŞ HAYVANIM KAYIP'

Kazadan hafif yaralanarak kurtulan kamyonet sürücüsü Hacı Murat Kaya, "Ben yolumda gidiyordum. Pat diye arkadan bir ses geldi. Aracı durdurduğumda olay bitmişti. Arabada hayvan yüklüydü ve 2 tanesi kayıp" ifadelerini kullandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin arka kapak kısmının kırıldığı ve yedi büyükbaş hayvandan ikisinin yaralandığı öğrenildi.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE KAFA KARIŞIKLIĞI TEPKİSİ

Olay yerinde ambulans sürücüsünü göremeyen vatandaşlar tepki gösterdi, ancak sürücünün aynı zamanda Acil Tıp Teknisyeni olduğu ve yaralıya müdahale ettiği anlaşıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

