Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, bilinmeyen bir nedenle kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Daha sonra ev sahibinin yanına giden saldırgan, çocuklarını öldürdüğünü söyleyerek polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kiracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp intihar etti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kiracı ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuklarının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kiracı’nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve 1,5 yıl önce de aynı zamanda amcasının kızı olan eşi Nazan Kiracı ile boşandıkları öğrenildi.

AĞIZLARINA YASTIKLA BASTIRIP TABANCAYLA ATEŞ ETMİŞ!

İbrahim Kiracı’nın akşam saatlerinde Derin ve Doruk'u odalarında uyuttuğu, bir süre sonra da ses çıkmaması için ağızlarına yastıkla bastırıp tabancayı ateşlediği ortaya çıktı. Aynı zamanda Kiracı'nın, dini nikah kıydığı sevgilisini aynı evde yaşamak için çağırdığı, eşiyle de bu nedenle boşandıkları ifade edildi.

Nazan Kiracı polisteki ifadesinde, eşinin daha önce de çocuklarını öldürüp yaşamına son vermekle tehdit ettiğini, bunu barışma çabası olarak düşündüğünü söyledi.

ANNENİN HAYKIRIŞLARI YÜREK YAKTI!

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Kiracı'nın cenazesi defnedilmek için Hatay'a, çocukları Derin ve Doruk'un ise Ali Hocalı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta yakınlarının desteğiyle ayakta duran Nazan Kiracı, "Buz gibi olmuş oğlum, gözü açık gitmiş yavrum. Böyle mi görecektim kuzumu? Ben bu acıya nasıl dayanırım? Bir tane yetmemiş, yavrumun göğsüne iki tane sıkmış. Nasıl kıymış benim yavrularıma" ifadeleriyle feryat etti.

2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ!

Kılınan cenaze namazının ardından Derin ve Doruk Kiracı kardeşler, yan yana açılan mezarlarda, gözyaşları arasında toprağa verildi.