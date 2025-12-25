Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin

Türkiye’de bir ailenin konut sahibi olma arayışında "güney cephe" ve "ara kat" ifadeleri, sadece mimari bir tercih değil, ısınma maliyetlerinin arttığı bir ekonomide hayati birer tasarruf standardıdır. Osmaniye’de ve çevre illerde yaşayan yüzlerce vatandaş için, devlet güvencesiyle sunulan ‘TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası’ tam da bu standartlara uygun, ulaşılabilir bir çıkış kapısı gibi görünüyordu.

Ancak bilgisayar ekranlarında veya akıllı telefonlarında gördükleri o "resmi" başvuru ekranı, aslında devletin değil, vatandaşın ev sahibi olma umudunu nakde çevirmek üzere kurgulanmış organize bir suç şebekesinin dijital vitriniydi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 10 ile yayılan operasyon, yüksek kira ve konut fiyatları altında ezilen vatandaşların "kurada öncelik" vaadiyle nasıl tuzağa düşürüldüğünü ve toplamda 23 milyon liralık bir servet transferinin hikayesini ortaya çıkardı.

DİJİTAL SERAP: DEVLETİN EKRANINI KOPYALAMAK

Soruşturma dosyasına giren teknik detaylar, dolandırıcılık şebekesinin TOKİ’nin kurumsal kimliğini birebir taklit ettiğini gösteriyor. Şüpheliler, "TOKİ İlk Evim" kampanyasının popülaritesini fırsat bilerek, kurumun resmi internet sitesinin grafik arayüzünü, logolarını ve başvuru formlarını kopyalayan sahte web siteleri oluşturdu.

Bu siteler üzerinden verilen reklamlarla, konut krizinden çıkış arayan vatandaşlar doğrudan tuzağa çekildi. Şebekenin vaatleri, Türkiye’nin konut piyasasındaki en hassas noktalara dokunuyordu: "Ara kat", "güney cephe" ve en önemlisi belirsizlikle dolu kura sürecinde "öncelik hakkı."

Bu vaatlere inanan vatandaşlar, sistemin parçası sandıkları IBAN numaralarına, "sigorta bedeli" veya "başvuru ücreti" adı altında birikimlerini transfer etti.

7 ilde 7 örgüte operasyon: 65 gözaltı!

23 MİLYON LİRALIK 'UMUT' TİCARETİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip, operasyonun kod adı olan "İlk Evim"in ardındaki mali tabloyu da netleştirdi. Siber polisinin tespitlerine göre, şebeke Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi hedef aldı.

Vatandaşların dar bütçelerinden aktardığı paraların toplamı yaklaşık 23 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, dolandırıcılığın boyutunu gösterdiği kadar, vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişim konusundaki çaresizliğinin ve istekliliğinin de ekonomik bir göstergesi niteliğinde.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Olayın organize bir suç örgütü faaliyeti olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçleri, Osmaniye merkezli olmak üzere 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı süreci, şebekenin 18 üyesinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle sonuçlandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonu, suç örgütünü çökertse de, geride kalan tablo, barınma krizinin yarattığı sosyal boşluğun dolandırıcılar için nasıl verimli bir "pazar" haline geldiğini kanıtlıyor.