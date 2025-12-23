7 ilde 7 örgüte operasyon: 65 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan 67 şüpheliden 42’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonların detaylarında suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği alanlar dikkat çekti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini yönettikleri, İzmir'de ise kamu hizmetlerini aksatacak şekilde trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları belirlendi.

DOLANDIRICILIK VE TEFECİLİK KISKACI

Suç ağının diğer ayaklarında ise Iğdır'da yürütülen göçmen kaçakçılığı organizasyonları ile Muğla'da vatandaşları mağdur eden tefecilik faaliyetleri deşifre edildi. Ayrıca Tekirdağ ve Şanlıurfa'da kendilerini terör örgütüyle bağlantılı gibi göstererek korku salan şebekelerin, bu yöntemle vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Başkentte IŞİD'in finans kaynaklarına operasyon

251 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyasının ele geçirildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, vatandaşların huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak operasyonda emeği geçen ekipleri tebrik etti.