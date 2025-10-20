Hatay'ı sağanak vurdu: Denizde hortum çıktı, yolları su bastı, otoyol çöktü!

Hatay’da gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde birçok araç sular altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalan yurttaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından güvenli bölgelere taşındı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda Karayolları ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Otoyolda oluşan yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

HORTUM PANİĞE YOL AÇTI

Öte yandan sabah saatlerinde İskenderun açıklarında denizde oluşan hortum paniğe yol açtı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, hortumun balık çiftliğine metreler kala yön değiştirip bölgeden uzaklaştığı görüldü. Hortumun çiftliğe zarar vermediği, çevrede de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.