Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde bulunan konut şantiye alanındaki işçi yatakhanelerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay’da, konut inşaatlarının olduğu şantiyenin işçi yatakhanesinde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

YATAKHANELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yatakhanelerin kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Ekipler tarafından yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.