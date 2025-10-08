İstanbul'da fabrika yangını

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ataşehir’de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 14.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak’taki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı.

Fabrikada çalışan işçiler yangından kendi imkanlarıyla çıktı.

Kütahya’da yangın faciası! 2 ev kullanılmaz hale geldiKütahya’da yangın faciası! 2 ev kullanılmaz hale geldi

ataeshir-1.jpg

1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevleri fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarında yangında dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale gerçekleştirilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA - AA

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı