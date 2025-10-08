İstanbul'da fabrika yangını

Yangın, 14.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak’taki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı.

Fabrikada çalışan işçiler yangından kendi imkanlarıyla çıktı.

Kütahya’da yangın faciası! 2 ev kullanılmaz hale geldi

1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevleri fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarında yangında dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale gerçekleştirilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.