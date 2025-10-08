Kütahya’da yangın faciası! 2 ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, öğle saatlerinde Köpenez Köyü’nde çıktı. O.G.’ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, O.G.'nin kardeşi İ.G.’nin ahşap evine de sıçradı.

İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle her iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

YANGIN İÇİN NASIL ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Yangın, can ve mal kayıplarını beraberinde getiren ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Evlerde veya iş yerlerinde olası yangın facialarının önüne geçmek ya da hasarı en aza indirmek için alınması gereken önlemlere dikkat edilmesi gerekiyor.

MUTKALA ALINMASI GEREKEN 5 ÖNLEM

Yangına karşı mutlaka alınması gereken beş önlem şöyle sıralanabilir: Duman detektörleri, yangın detektörleri, ısı detektörleri, yangın alarm sistemi ve gaz detektörleri.