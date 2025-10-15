Hatay'da TOKİ şantiyesinde göçük: 1 işçi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) ait bir şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kalarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiye alanında yaşandı. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay sonucunda bir işçi, kayan toprağın altında kaldı.

İŞÇİ EKİPLER TARAFINDAN GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu işçi, bulunduğu yerden çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

ekran-goruntusu-2025-10-15-122925.jpg

YARALI İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, toprak kaymasının kesin nedenini belirlemek ve olası ihmalleri araştırmak üzere inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Son dakika | Fatih Ürek kalp krizi geçirdi
Dehşet anları kameradaydı! Gazeteci başkanı pompalı ile vuran saldırgan yakalandı
Elazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandı
