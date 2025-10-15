Hatay'da TOKİ şantiyesinde göçük: 1 işçi yaralandı

Olay, Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiye alanında yaşandı. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay sonucunda bir işçi, kayan toprağın altında kaldı.

İŞÇİ EKİPLER TARAFINDAN GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu işçi, bulunduğu yerden çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALI İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, toprak kaymasının kesin nedenini belirlemek ve olası ihmalleri araştırmak üzere inceleme başlattı.