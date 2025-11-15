Hatay'da zorlu gece! Mahalleleri su bastı

Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, kentteki cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, bazı iş yerlerine de su baskını meydana geldi.

Hatay’da akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisini göstermesiyle kentte birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Etkili olan yağıştan dolayı ilçelerde bulunan ana caddelerle birlikte pek çok ara sokak kısa sürede suyla kaplandı ve adeta göle dönüştü.

ARAÇLAR SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALDI

Şiddetli yağışın etkisi altında kalan sürücüler, yolları dolduran su birikintileri yüzünden ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yükselen su seviyesinin ortasında mahsur kaldı.

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

