Osmaniye'de sağanak hayatı felç etti: Ev ve dükkanları su bastı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sağanak nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde büyük su birikintileri oluştu. Bu durum nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

SU BASKINI TEHLİKESİNE KARŞI BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını tehlikesine karşı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, şiddetli yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su basması üzerine, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kadirli Belediyesi ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürmek üzere hemen harekete geçti.