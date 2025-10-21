Osmaniye'de sağanak hayatı felç etti: Ev ve dükkanları su bastı!

Yayınlanma:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

saganak-2.jpg

Sağanak nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde büyük su birikintileri oluştu. Bu durum nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

saganak-1.jpg

SU BASKINI TEHLİKESİNE KARŞI BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını tehlikesine karşı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Balkanlardan dalga dalga geliyor: İstanbul'a 'karambol' uyarısı!Balkanlardan dalga dalga geliyor: İstanbul'a 'karambol' uyarısı!

Ayrıca, şiddetli yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su basması üzerine, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kadirli Belediyesi ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürmek üzere hemen harekete geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

