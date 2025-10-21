Balkanlardan dalga dalga geliyor: İstanbul'a 'karambol' uyarısı!

Yayınlanma:
Ekim ayının son günlerinde etkili olan sağanak yağışların ardından, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul'da 'karambol' etkisi yaratacak. Türkiye’nin birçok kentinde bu hafta parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Ekim ayının son günlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olan sağanak yağışların ardından, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’da 'karambol' etkisi yaratacak. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin büyük bölümünde bu hafta parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını, ancak bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların devam edebileceğini belirtiyor.

karambol2.png

EKİM SONUNDA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yetkilileri, ayın sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek sezonun ilk soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Söz konusu hava dalgasının, yağmur, fırtına ve kar karışımlı sağanaklarla etkili olacağı belirtildi.karambol.png

9 İLE SARI KODLU UYARI

MGM, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış riski nedeniyle Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye için ‘sarı kod’ uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor!Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Uzmanlar, özellikle ayın son günlerinde hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

