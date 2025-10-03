Harita kıpkırmızı: Bardaktan boşanırcasına yağacak: Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, kuzey ve batı bölgelerde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji alarm seviyesini yükseltti! Şiddetli yağış ve fırtınayı saat saat açıkladı

Yağışların Marmara’nın batısı ile Ege’nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, batı ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; Trakya ile Ege’nin güney ve batısında kuvvetli yağış beklenirken, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor, Marmara'ya yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı kritik tarihi açıkladı!

PROF. DR. ŞEN SAAT VERDİ, UYARDI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şunları söyledi:

"Fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Yağış miktarı 100 kg'yi geçen yerler olacak. Aşırı şiddetli yağış kategorisine giriyor. Bu su baskını yapabilir. Ege kıyısında etkili olacak. Koyu olan yer var, kırmızı ve mor olan yerler var. Mor olan yerlerdeki yağış miktarı, yaklaşık 100 kg civarında. Biz Marmaris'teyiz. Buradan aşağı doğru başlayacak yağış. Kırmızı bölgelerde yaklaşık 60-70 kilogramlık yağış meydana gelecek. Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris'te çok kuvvetli yağış olacak.

"İSTANBUL'DA YAĞIŞ AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK"

Ne zaman en kuvvetlisi olacak? Büyük ihtimalle öğle saatlerine doğru kuvvetlenecek. Biz şu anda bu işin başındayız. İlk etapta yayınımızı yapıyoruz. Rüzgar da şiddetlenmeye başladı. Sel yapabilir, şimdiden vatandaşları uyaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etsinler. Turuncu kodlu uyarı verildi. Fırtınadan dolayı ağaç altlarına araçlarını park etmesinler. Deniz vasıtalarını bağlasınlar. Akşam saatlerinden sonra sistem etkisi kaybediyor. İstanbul'da yağış akşama kadar devam edecek, çok kuvvetli değil ama."

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah görülen hafif yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve akşama kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği vurgulandı.

Açıklamada, kentte bu sistemin pazar sabahına kadar etkili olmasının beklendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: