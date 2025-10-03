Meteoroloji alarm seviyesini yükseltti! Şiddetli yağış ve fırtınayı saat saat açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları için uyarı yaptı. Kışın yaklaştığını hissettirecek yağış ve fırtına gün içerisinde hem gücünü hem de etki alanını artıracak.

Yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYI SAAT SAAT AÇIKLADI

Sabah saatlerinde başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken Muğla için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ!

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ​​​​​​​

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.