Sıcaklıklar düşüyor, Marmara'ya yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı kritik tarihi açıkladı!

Sıcaklıklar düşüyor, Marmara'ya yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı kritik tarihi açıkladı!
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonunda yağışların sınırlı olacağını, sadece Marmara’nın doğusu ile Doğu Karadeniz’de görüleceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklarda az da olsa düşüş yaşanacağını belirterek, özellikle kuzey bölgelerde sıcakların yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

MARMARA'YA YAĞIŞ GELİYOR!

Yağışların ise hafta sonunda alansal olarak az görüleceğini aktaran Çelik, sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini belirtti. Çelik, pazar günü Antalya çevrelerinde ise kısa süreli bir yağış geçişi görüleceği bilgisini verdi.

havadurumu.jpg

Beklenen yağış ve fırtına geldi: Meteoroloji İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verdiBeklenen yağış ve fırtına geldi: Meteoroloji İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verdi

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

"SONBAHAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyleyen Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

Çelik, Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceğini kaydetti.

Kaynak:AA

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Türkiye
22 yaşındaki Ayşe'nin cesedi parçalanıp bavula konmuştu! İki polis hakim karşısına çıktı
22 yaşındaki Ayşe'nin cesedi parçalanıp bavula konmuştu!
Beykoz'da dehşet anları: Evini ateşe verdi gelen ekip araçlarına saldırdı
Beykoz'da dehşet anları: Evini ateşe verdi gelen ekip araçlarına saldırdı