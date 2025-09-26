Beklenen yağış ve fırtına geldi: Meteoroloji İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verdi

Mereoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı uyarılarda cuma gününü işaret etmiş kuvvetli yağış ve fırtınanın geleceğini duyurmuştu.

METEOROLOJİ İSTANBUL DAHİL 11 İLE SARI KODLU UYARI VERDİ

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BEKLENEN YAĞIŞ VE FIRTINA GELDİ

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi 3,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.