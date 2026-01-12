'Casperlar' operasyonunda yakalanan 97 kişi adliyede

'Casperlar' operasyonunda yakalanan 97 kişi adliyede
Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Casperlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

117 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunlukla yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

97 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerinden 97'si, bugünadliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

