Halil Konakçı’dan Erdoğan’ı çileden çıkaracak sözler! TOKİ projesini hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda, dar gelirli aileler için hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını duyurmuştu.

Erdoğan’ın konut sorununa çare olacağını söylediği ve özellikle dar gelirlilerin başvuruda bulunduğu TOKİ konutlarına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan Halil Konakçı'dan Erdoğan’ı kızdıracak bir açıklama geldi.

TOKİ PROJESİNİ HEDEF ALDI!

Halil Konakçı, yeni TOKİ sosyal konut projesini "İslam fıkhına uygun değil" ifadeleriyle hedef aldı. Taksitlerin ve toplam fiyatın belirsiz olmasıyla birlikte satılan evin mülkiyetinin tam devredilmemesini sakatlık olarak tanımlayan Konakçı, kendisinin de başvurmayı düşündüğünü fakat bu şartlarla projeyi asla tavsiye etmediğini ifade etti.

500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne kaç kişi başvurdu?

Konakçı, bir evi olmadığını söyleyerek "Ben de 50-60 metrekare bir lojmanda oturuyorum... Dedim bir biz de başvuralım ancak sözleşmeyi incelediğimde dini açıdan sorunlar gördüm" dedi ve projeyi "Taksit sayım belli ama kaç para ödeyeceğim belli değil. Bu bir kere dinen caiz değil" ifadeleriyle eleştirdi.