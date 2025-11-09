Hakkındaki iftiralara Cafer Mahiroğlu'ndan net yanıt: Deli saçması hezeyanlardan ibaret

Dün iktidara yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında bir gazeteci tarafından "iftira" maiyetinde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Cafer Mahiroğlu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

"İŞLEMLER TÜMÜYLE ŞEFFAF VE KONTROL EDİLEBİLİR"

Kamuoyuna saygısından dolayı iddialara yanıt verdiğini belirten Mahiroğlu, Halk TV'yi satın aldığı süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"1989 yılından bu yana İngiltere’de yaşıyorum. 2004 yılında İngiltere’de aldığım bir mülkümü 2021 yılında satıp tüm gelirini Türkiye’deki hesabıma aktardım. O paranın bir bölümüyle Kuveyt Türk bankasının mülkiyetinde olan Halk TV’nin şimdiki binasını satın aldım. Banka hesapları üzerinden yapılan bu işlemler tümüyle şeffaftır ve kontrol edilebilir."

"DİĞER İDDİALAR İSE DELİ SAÇMASI HEZEYANLARDAN İBARET"

Mahiroğlu, aynı yayında dile getirilen diğer iddialar hakkında ise "Yanıt vermeye bile değmeyecek deli saçması hezeyanlardan ibaret" dedi.

Açıklamasının devamında "Biraz edep" diyen Mahiroğlu, "Bizim yetiştiğimiz kültürde her soru sorulur ama iftira atılmaz, kimse haksız yere itham edilmez. Belli ki bazı değerlerinizi kaybetmişsiniz ama aynaya bakabilecek kadar ahlakı kalmalı herkesin" ifadelerini kullandı.