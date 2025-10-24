Cafer Mahiroğlu'ndan TELE 1'e kayyuma tepki

Cafer Mahiroğlu'ndan TELE 1'e kayyuma tepki
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, TELE 1'e kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, TELE 1'e kayyum atanmasına sosyal medya hesabından tepki göterdi.

"GERÇEKLER KORKUYLA SAKLANAMAZ"

Kayyum kararının Anyasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Cafer Mahiroğlu, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Merdan Yanardağ’a isnat edilen suçlamalar nedeniyle bir yargı kararı olmadan TELE 1’e el konulması ve kayyum atanması Anayasa’ya aykırıdır, kabul edilemez. Bir haber kanalı olan TELE 1’de kayyum heyetinin yayını durdurması ve penguen belgeseli yayınlatılmasıyla verilmek istenen mesaj da bellidir. Muhalefetin sesini kesmesi, doğruların üzerinin örtülmesi, korkuya teslim olunması isteniyor. Ama gerçekler korkuyla saklanamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

