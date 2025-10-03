Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye uyguladığı cezalara tepki gösterdi.

RTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezası

3 İDARİ CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programında konuk Dr. Murat Kubilay’ın AKP ve MHP’ye yönelik “İki parti de hiçbir zaman Atatürk’le gerçek anlamda uzlaşamamıştır. Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi” sözlerini gerekçe göstererek “insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

CAFER MAHİROĞLU'NDAN TEPKİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye yönelik tutumuna karşı sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün baskılarına dikkat çektiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

RTÜK bugünkü toplantısında da bizi unutmamış, Gökmen Karadağ’ın yayınında konuğun söylediği bir cümle nedeniyle ceza yağdırmış.

Yıllardır olduğu gibi bugün de tarafsız, özgür yayıncılığa karşı hem psikolojik hem ekonomik baskıyı sürdüreceğini söylüyor açıkça.

Bu baskıyı Türk toplumunun yapısını çürüten, ahlakını bozan, burada örnek vermekten hicap duyacağım türlü türlü yozlaşmışlıkların sergilendiği programlara da uygulayın.