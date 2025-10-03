Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki
Yayınlanma:
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye uyguladığı cezalara, "Bu baskıyı Türk toplumunun yapısını çürüten, ahlakını bozan, burada örnek vermekten hicap duyacağım türlü türlü yozlaşmışlıkların sergilendiği programlara da uygulayın" sözleriyle tepki gösterdi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye uyguladığı cezalara tepki gösterdi.

RTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezasıRTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezası

3 İDARİ CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programında konuk Dr. Murat Kubilay’ın AKP ve MHP’ye yönelik “İki parti de hiçbir zaman Atatürk’le gerçek anlamda uzlaşamamıştır. Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi” sözlerini gerekçe göstererek “insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

CAFER MAHİROĞLU'NDAN TEPKİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye yönelik tutumuna karşı sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Cafer Mahiroğlu, RTÜK'ün baskılarına dikkat çektiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

RTÜK bugünkü toplantısında da bizi unutmamış, Gökmen Karadağ’ın yayınında konuğun söylediği bir cümle nedeniyle ceza yağdırmış.

Yıllardır olduğu gibi bugün de tarafsız, özgür yayıncılığa karşı hem psikolojik hem ekonomik baskıyı sürdüreceğini söylüyor açıkça.

Bu baskıyı Türk toplumunun yapısını çürüten, ahlakını bozan, burada örnek vermekten hicap duyacağım türlü türlü yozlaşmışlıkların sergilendiği programlara da uygulayın.

Baskılarla özgür ve bağımsız yayıncılığımızdan geri adım atmayacağımızı bu vesileyle buradan bir kez daha duyuruyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu