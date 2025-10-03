Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye yine para cezası uyguladı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, cezaları sosyal medya hesabından paylaştı.

RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı: Ahlaka aykırıymış!

Son Dakika | RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programında konuk Dr. Murat Kubilay’ın AKP ve MHP’ye yönelik “İki parti de hiçbir zaman Atatürk’le gerçek anlamda uzlaşamamıştır. Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi” sözlerini gerekçe göstererek “insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

O KANALLARA DA CEZA VERİLDİ

RTÜK, Halk TV'nin yanı sıra SZC TV Tele 1, Meltem TV ve Sun RTV'ye de ceza kesildiği ifade edildi.