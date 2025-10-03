RTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezası
Yayınlanma:
Son dakika haberi... RTÜK, HalkTV'ye yüzde 3 para cezası verdi. Halk TV'nin yanı sıra SZC TV ve Tele 1 başta olmak üzere çok sayıda kanala ceza uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye yine para cezası uyguladı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, cezaları sosyal medya hesabından paylaştı.

RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı: Ahlaka aykırıymış!RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı: Ahlaka aykırıymış!

Son Dakika | RTÜK'ten Halk TV'ye yine cezaSon Dakika | RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programında konuk Dr. Murat Kubilay’ın AKP ve MHP’ye yönelik “İki parti de hiçbir zaman Atatürk’le gerçek anlamda uzlaşamamıştır. Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi” sözlerini gerekçe göstererek “insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

O KANALLARA DA CEZA VERİLDİ

RTÜK, Halk TV'nin yanı sıra SZC TV Tele 1, Meltem TV ve Sun RTV'ye de ceza kesildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Siyaset
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da