Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Türkiye'nin doğu illeri kar yağışının etkisi altına girdi. Hakkari ve Muş'ta yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kapanan toplam 44 yerleşim yerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sayesinde yeniden ulaşıma açıldı.

HAKKARİ'DE DURUM

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 21 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla açıldı. Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

MUŞ'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti. Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

VAN'DA KAR ETKİLİ OLDU

Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe kar nedeniyle beyaza bürünürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyerek güne başladı.