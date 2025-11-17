Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimlerinde hafta başında etkili olacak kuvvetli yağış ve kar yağışı için uyarı yayınladı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, bu yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olması öngörülüyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE KAR ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR İÇ VE BATI BÖLGELERDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı parçalı ve az bulutlu bir hava yaşayacak. Doğu Anadolu'nun tamamı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ise yağışlı havanın etkisi altında olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis bekleniyor.

17 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.