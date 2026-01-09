Bursa'da 'azar' yiyen soygun girişimi: Silahlı gaspçıyı bağırarak kaçırdı

Müşterisiyle ilgilendiği sırada yüzünde maske ve elinde tabancayla dükkana giren 30 yaşındaki U.T., 45 yaşındaki kuyumcu S.A.'ya silah doğrultarak altınları istedi. Beklemediği bu tehdit karşısında geri adım atmak yerine öfkelenen kuyumcu S.A., silahlı şüpheliye bağırarak sert bir tepki gösterdi. Kuyumcunun azarlaması üzerine neye uğradığını şaşıran ve paniğe kapılan U.T., altınları alamadan hızla dükkandan kaçtı.

KOVALADI AMA YAKALAYAMADI

Soygun girişiminin başarısız olmasının ardından S.A., dükkandan çıkan şüpheliyi bir süre kovaladı. Gaspçıyı izini kaybettirmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Harekete geçen polis ekipleri, U.T.'yi saklandığı adrese düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.