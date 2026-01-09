AKP kapattı MHP programına koydu!

MHP, geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli’nin de katılımında bir lansman toplantısı düzenledi. Toplantıda MHP’nin “21’inci yüzyıl sağlık politikaları” açıklanırken Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul öncülüğünü üstlendiği Türk sağlık sistemi entegre basamak sistemini aktardı.

Yankı Bağcıoğlu: "Askeri Sağlık Sistemi Olmayan Başka Bir Devlet Yoktur"

DOĞURGANLIK HIZINA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, toplantıda gitgide düşen doğum hızına işaret edilerek “Anne-çocuk sağlığı, hem demografik sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah açısından temel bir stratejik önceliktir. Doğurganlık hızının ülkemizde 1.41’e düşmesi demografik yenilenme kapasitesini tehdit etmektedir.” denildi.

Ayrıca, anne ve çocuk sağlığı ile gebelik yönetiminin bütünleşik biçimde yürütülmesi gerektiği ifade edildi ve “Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde, afet tıbbı ve taktik tıp eğitimleri ön plana çıkarılmalı, ‘Ulusal Afet Tıbbı Enstitüsü’ kurulmalı.” ifadelerine yer verildi .

AKP KAPATMIŞTI, MHP “AÇILMALI” DEDİ!

MHP, lansman toplantısında AKP tarafından kapatılan askeri hastaneler hakkında, “Askeri hastaneler açılmalı.” ifadelerini kullandı. Sağlık kurumlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerektiğini belirten MHP, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması gerektiğini ifade etti ve “Bu alanlarda suç işleyenlere erteleme veya para cezası uygulanmamalı.” dedi.

Ayrıca, “‘Ulusal yapay zekâ yasası’ hazırlanmalıdır. (Hasta haklarını, veri mahremiyetini ve etik ilkeleri koruyan, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını destekleyen ve uygulamaları risk düzeyine göre sınıflandıran)” ifadelerine yer verildi.

“TEK MAAŞ UYGULAMASINA GEÇİLMELİDİR”

“Performansa dayalı ek ödeme sistemi kaldırılmalı, tek maaş uygulamasına geçilmelidir.” denilen toplantıda, “Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, kendi bütçesi (Sağlık Sanayini Destekleme Fonu) ve icra kurulu ile donatılmış, güçlü bir; ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (SEB)’ kurulmalıdır.” sözleri sarf edildi.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığ’nın Savunma Sanayii Başkanlığı modeliyle çalışması gerektiğine ve sağlık endüstrisine yönelik stratejileri belirlemesi gerektiğine işaret edilen toplantıda, “Sağlık Endüstrileri Başkanlığı öncülüğünde, yerli üretimi canlandırmak amacıyla ‘Alım Garantisi Modeli’ uygulanmalı ve kamu alım gücü stratejik kaldıraç olarak kullanılmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, “Türkiye’yi teknoloji ithal eden pasif bir pazar olmaktan çıkararak kendi ilacını ve teknolojisini üreten, ihraç eden ve sağlıkta oyun kuran bir lider ülke konumuna getirmek gerekir.” ifadelerine yer verildi.