AKP kapattı MHP programına koydu!

AKP kapattı MHP programına koydu!
Yayınlanma:
MHP, geçtiğimiz gün düzenlediği bir lansman ile “21’inci yüzyıl sağlık politikalarını” açıkladı. MHP, lansman toplantısında, AKP tarafından kapatılan askeri hastanelerin açılması gerektiğini ifade etti.

MHP, geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli’nin de katılımında bir lansman toplantısı düzenledi. Toplantıda MHP’nin “21’inci yüzyıl sağlık politikaları” açıklanırken Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul öncülüğünü üstlendiği Türk sağlık sistemi entegre basamak sistemini aktardı.

Yankı Bağcıoğlu: "Askeri Sağlık Sistemi Olmayan Başka Bir Devlet Yoktur"Yankı Bağcıoğlu: "Askeri Sağlık Sistemi Olmayan Başka Bir Devlet Yoktur"

DOĞURGANLIK HIZINA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, toplantıda gitgide düşen doğum hızına işaret edilerek “Anne-çocuk sağlığı, hem demografik sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah açısından temel bir stratejik önceliktir. Doğurganlık hızının ülkemizde 1.41’e düşmesi demografik yenilenme kapasitesini tehdit etmektedir.” denildi.

Ayrıca, anne ve çocuk sağlığı ile gebelik yönetiminin bütünleşik biçimde yürütülmesi gerektiği ifade edildi ve “Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde, afet tıbbı ve taktik tıp eğitimleri ön plana çıkarılmalı, ‘Ulusal Afet Tıbbı Enstitüsü’ kurulmalı.” ifadelerine yer verildi .

mhp3.jpg

AKP KAPATMIŞTI, MHP “AÇILMALI” DEDİ!

MHP, lansman toplantısında AKP tarafından kapatılan askeri hastaneler hakkında, “Askeri hastaneler açılmalı.” ifadelerini kullandı. Sağlık kurumlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerektiğini belirten MHP, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması gerektiğini ifade etti ve “Bu alanlarda suç işleyenlere erteleme veya para cezası uygulanmamalı.” dedi.

Ayrıca, “‘Ulusal yapay zekâ yasası’ hazırlanmalıdır. (Hasta haklarını, veri mahremiyetini ve etik ilkeleri koruyan, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını destekleyen ve uygulamaları risk düzeyine göre sınıflandıran)” ifadelerine yer verildi.

MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demiştiMSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti

“TEK MAAŞ UYGULAMASINA GEÇİLMELİDİR”

“Performansa dayalı ek ödeme sistemi kaldırılmalı, tek maaş uygulamasına geçilmelidir.” denilen toplantıda, “Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, kendi bütçesi (Sağlık Sanayini Destekleme Fonu) ve icra kurulu ile donatılmış, güçlü bir; ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (SEB)’ kurulmalıdır.” sözleri sarf edildi.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığ’nın Savunma Sanayii Başkanlığı modeliyle çalışması gerektiğine ve sağlık endüstrisine yönelik stratejileri belirlemesi gerektiğine işaret edilen toplantıda, “Sağlık Endüstrileri Başkanlığı öncülüğünde, yerli üretimi canlandırmak amacıyla ‘Alım Garantisi Modeli’ uygulanmalı ve kamu alım gücü stratejik kaldıraç olarak kullanılmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, “Türkiye’yi teknoloji ithal eden pasif bir pazar olmaktan çıkararak kendi ilacını ve teknolojisini üreten, ihraç eden ve sağlıkta oyun kuran bir lider ülke konumuna getirmek gerekir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Türkiye
Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!
Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!
Altın kaçaklığı operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Altın kaçaklığı operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de 17 yaşındaki Melek'ten 6 gündür haber alınamıyor: "Bari sağ olduğunu bileyim"
Mardin'de 17 yaşındaki Melek'ten 6 gündür haber alınamıyor: "Bari sağ olduğunu bileyim"