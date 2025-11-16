Hakkari'de 30 kişi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan, aralarında askeri araçların da bulunduğu 7 araç ve içindeki 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yol ise yapılan çalışmayla açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Yüksekova ilçesinde kar ve tipi etkili oldu.

Hakkari'deki orman yangını kontrol altındaHakkari'deki orman yangını kontrol altında

ARALARINDA ASKERİ ARAÇLAR DA VARDI

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köy yoluna giden ve aralarında askeri araçların da bulunduğu 7 araç, kar ve tipide kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren yol çalışması sonucu yolda kalan araçlar ve içindeki 30 kişi kurtarıldı. Araçlar yolun açılmasıyla birlikte ilçe merkezine ve köye gitti.

"EŞİMİ DOKTORA GÖTÜRECEKTİM"

Köy sakinlerinden Enver Atilla, “Eşim hastaydı. Hastaneye götürmek için yola çıktık. Ancak kapanan yolda ilerleyemedik. O esnada askeri araçlar bizi görünce araçlarına aldılar. Ancak tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemedik. Özel İdare ekipleri geldikten sonra yol açıldı ve bizler de ilçeye geldik. Bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

