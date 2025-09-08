Hakkari'deki orman yangını kontrol altında

Yayınlanma:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına havadan da 2 helikopter destek veriyor.

Şemdinli ilçesi Öveç köyü Karaağaç mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, dün akşam belirlenemeyen nedenle başlayan örtü altı yangını şeklinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

orman-yangini-1.jpg

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

orman-yangini-2.jpg

Orman söndürme helikopterlerinin de havadan destek verdiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçemize bağlı Öveç köyü Karaağaç mezrasında akşam saatlerinde meşelik alanda örtü altı yangını şeklinde başlayan orman yangını, ilgili tüm birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; orman, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum” denildi.

orman-yangini-3.jpg

MİLLETVEKİLİ VE KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNDE

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, beraberindeki partililerle bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede bulunan Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar’ın verdiği bilgiler sonrası açıklama yapan Düşünmez, "Yangına müdahalede itfaiyenin geç geldiği tarafımıza iletildi. Helikopterler de sabah saatleri itibariyle bölgeye geldi. Maalesef bu tür durumlarda bizim etkin bir yangın söndürme ekibimizin olmaması, özellikle Hakkari'de yangınlar AFAD ve vatandaşların kendi imkanları ile müdahale etmesi, felaketin boyutunu daha arttırmaktadır. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Yangınla etkin mücadele etmek demek, yaşamın her alanını savunmak demektir. Biz doğamızı ve bütün yaşam hakkını savunan bir pozisyonda yer alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmadı" dedi.

Kaynak:DHA

