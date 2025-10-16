Hakan Tosun bugün son yolculuğuna uğurlanacak: Nurtepe'de yürüyüş düzenlenecek

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için bugün Kağıthane Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cumartesi akşamı saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un, kendisinden uzun süre haber alınmadıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilmişti.

Burada yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki gazetecinin beyin ölümü 13 Ekim akşamı gerçekleşti.

NURTEPE'DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Hakan Tosun'un cenazesi için bugün saat 13.00'te İstanbul'daki Nurtepe Metro meydanında buluşularak Nurtepe Cemevi'ne yürüyüş yapılacak.

Cemevindeki törenin ardından cenaze Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.