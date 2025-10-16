Hakan Tosun bugün son yolculuğuna uğurlanacak: Nurtepe'de yürüyüş düzenlenecek

Hakan Tosun bugün son yolculuğuna uğurlanacak: Nurtepe'de yürüyüş düzenlenecek
Yayınlanma:
Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun, bugün Kağıthane Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Tosun için saat 13.00'te Nurtepe Metro’dan cemevine yürüyüş düzenlenecek.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için bugün Kağıthane Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cumartesi akşamı saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un, kendisinden uzun süre haber alınmadıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilmişti.

Burada yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki gazetecinin beyin ölümü 13 Ekim akşamı gerçekleşti.

Son Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldıSon Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

NURTEPE'DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Hakan Tosun'un cenazesi için bugün saat 13.00'te İstanbul'daki Nurtepe Metro meydanında buluşularak Nurtepe Cemevi'ne yürüyüş yapılacak.

Cemevindeki törenin ardından cenaze Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

hakantosun.jpg

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı