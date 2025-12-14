Hakan Fidan'dan YPG'ye siyaset çağrısı: Yoksa operasyon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü SDG’ye ilişkin “siyaset yapma” çağrısında bulundu. Fidan, "İdeolojik bir mücadelen varsa gelip siyaset yapacaksın. Silahla yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirilen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM çatısı altında sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin süreç hakkındaki görüşlerinin dinlendiğini ve ortak akıl arandığını ifade eden Fidan, "Örgütün bu olgunluğu çok ciddiye alması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

MSB'den sert SDG açıklaması! "Zaman kazanma çabaları boşuna"MSB'den sert SDG açıklaması! "Zaman kazanma çabaları boşuna"

“SİLAHLA YOLUNA DEVAM EDERSEN SİLAHLA KARŞILIK BULURSUN”

TVNET yayınında değerlendirmelerde bulunan Fidan, Suriye'de PKK terör örgütünün çatı örgütü SDG'ye ilişkin "Sen silahlarından vazgeçeceksin ve hayatına bundan sonra meşru siyasi sınırlar içerisinde, eğer varsa ideolojik bir kavgan, katılmıyorum ama senin ideolojik bir kavgan olabilir, oradan siyasetten yoluna devam edeceksin. Siyasetle değil, silahla sen yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun. Bunun cevabı budur." sözlerini sarf etti.

Erdoğan Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek dediErdoğan Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek dedi

Fidan aynı zamanda, SDG'nin Suriye'nin bir önceki lideri Beşar Esad'a karşı hareket etmediğini ve İsrail'den cesaret aldığını söyledi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının örgüt içerisinde nasıl değerlendirildiğine ilişkin soruya yanıt veren Hakan Fidan, "Benim gördüğüm, o dönemden de benim tecrübem... Tabi işleyen bir süreç var. Örgüt kadroları yüzde 100 kendi görüşleriyle örtüştüğü zaman, yönetici kadro, onu ciddiye alıyorlar. Örtüşmediği zaman başka gerekçeler ve tefsirler, yorumlar var." dedi.

hakan-fidan2.webp

“HALKIN NORMAL BİR HAYAT YAŞAMASI İÇİN BİRİLERİNİN ANORMAL BİR HAYAT YAŞAMASI GEREKİYOR”

Fidan, özel hayatı ile ilgili bir soruya ise "Çalıştığım tüm kurumlarda arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeyi önce kendime veriyorum. MİT, burası, Silahlı Kuvvetler, diğer kurumlar olsun o kadar özellikli kurumlar ki... Türkiye'de nüfusun ve halkın normal bir hayat yaşaması için birilerinin anormal bir hayat yaşaması gerekiyor. İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum. Onu hiçbir şekilde ödeme şansım yok." ifadeleriyle cevap verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

