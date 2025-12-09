Erdoğan Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında hem gündeme dair hem de dış politika ile alakalı açıklamalarda bulundu. Suriye'de Şara'nın başa gelmesinin birinci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Suriye'den sonra sıranın ıranın Filistin’e geleceğini vurgulayarak, "Filistin'e de özgürlük gelecek. Egemen Filistin Devleti muhakkak kurulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair de açıklamalarda konuşan Erdoğan, "İnsan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yok. Temiz bir sicile sahibiz. Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz." açıklamasını yaptı.

Konuşmasında CHP Lideri Özel'i 'cellat, dede' polemiği üzerinden hedef alan Erdoğan, Suriye'de Esad'ın ardından yönetimi ele geçiren Şara hükümetini ve Suriye halkını da selamladı:

  • Türkiye’nin Suriye ve Gazze’de yaşananlar karşısındaki vicdanlı duruşu tek başına bir insan hakları dersidir, insan hakları destanıdır. Her iki meselede de ilk günden itibaren tavrımızı çok net ortaya koyduk. Baskılara, tehditlere farklı sebeplerle zalimlerin yanından hizalanan insanlık fukaralarına prim vermedik. Elimizle dilimizle kalbimizle, zulmü durdurmanın çabası içinde olduk. Dün Suriye devriminin 1’inci yıl dönümüydü. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet günüydü. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme, vahşete, insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen 13.5 yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

SDG İLE ŞAM ARASINDA İMZALANAN 10 MART MUTABAKATI HAKKINDA KONUŞTU

PKK'nın silahlarını bıraktığı açıklamasını yapmasının ardından gözlerin çevrildiği YPG hakkında da isim vermeden konuşan Erdoğan, 10 Mart mutabakatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve Türk milleti olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin inşa, ihya ve toparlanma çabalarını tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Suriye devrimi son 1 yılda en zoru geride bırakmıştır. İnanıyorum Suriye yönetiminin kucaklayıcı ve adaletli politikalarıyla bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. (10 Mart) Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir.

"FİLİSTİN DE ÖZGÜRLEŞECEK"

Dış politikada Suriye ile beraber Filistin hakkında da konuşan Erdoğan, Filistin'in de mutlaka özgürleşeceğini söyledi:

CHP'nin başındakiler 'Orta Doğu bataklığına girmeyin' dediler. Akan kana sırtınızı dönün dediler. Tur düzenlediler. Esat'ın elini sıkıp sırtını sıvazladılar. Bu vizyonsuzlara kulak aksaydık çok ciddi güvenlik tehditleri ile yüzleşiyorduk. Ama biz kendimize inandık. Allah’a inandık, güvendik, cesaretle hareket ettik ve tuzakları kumpasların oyunları bozuk. Sabrettik Allah'ın lütfuyla zafere de şahitlik ettik.

Hemen yanı başımızda tıpkı Azerbaycan gibi tıpkı KKTC gibi aynı dili konuştuğumuz kardeş bir devlet küllerinden yeniden doğuyor. Filistin’de özgürlük ve barış gelecek. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah’ın izniyle kurulacak.

TRUMP SURİYE'DE "ZAFERİN SORUMLUSU ERDOĞAN’DI" DEMİŞTİ

25 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da Erdoğan ile Trump görüşmesi yapılmıştı. Trump buradaki konuşmasında Suriye'de Esad'ın devrilmesinde Erdoğan'ı işaret ederek, "Bence Suriye'den sorumlu olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, Suriye'yi eski liderinden kurtarmayı başaran kişidir" ifadelerini kullanmıştı.

