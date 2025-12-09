Erdoğan Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair de açıklamalarda konuşan Erdoğan, "İnsan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yok. Temiz bir sicile sahibiz. Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika | Erdoğan AKP'li İbiş'e sahip çıktı! Cellat tartışması bitti dede polemiği başladı

Konuşmasında CHP Lideri Özel'i 'cellat, dede' polemiği üzerinden hedef alan Erdoğan, Suriye'de Esad'ın ardından yönetimi ele geçiren Şara hükümetini ve Suriye halkını da selamladı:

PKK'nın silahlarını bıraktığı açıklamasını yapmasının ardından gözlerin çevrildiği YPG hakkında da isim vermeden konuşan Erdoğan, 10 Mart mutabakatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve Türk milleti olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin inşa, ihya ve toparlanma çabalarını tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Suriye devrimi son 1 yılda en zoru geride bırakmıştır. İnanıyorum Suriye yönetiminin kucaklayıcı ve adaletli politikalarıyla bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. (10 Mart) Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir.

Dış politikada Suriye ile beraber Filistin hakkında da konuşan Erdoğan, Filistin'in de mutlaka özgürleşeceğini söyledi:

CHP'nin başındakiler 'Orta Doğu bataklığına girmeyin' dediler. Akan kana sırtınızı dönün dediler. Tur düzenlediler. Esat'ın elini sıkıp sırtını sıvazladılar. Bu vizyonsuzlara kulak aksaydık çok ciddi güvenlik tehditleri ile yüzleşiyorduk. Ama biz kendimize inandık. Allah’a inandık, güvendik, cesaretle hareket ettik ve tuzakları kumpasların oyunları bozuk. Sabrettik Allah'ın lütfuyla zafere de şahitlik ettik.

Hemen yanı başımızda tıpkı Azerbaycan gibi tıpkı KKTC gibi aynı dili konuştuğumuz kardeş bir devlet küllerinden yeniden doğuyor. Filistin’de özgürlük ve barış gelecek. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah’ın izniyle kurulacak.