Son dakika | Erdoğan AKP'li İbiş'e sahip çıktı! Cellat tartışması bitti dede polemiği başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında gündeme dair de açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Özel'i, aralarındaki 'cellat' polemiği üzerinden hedef aldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özel, partisinin 39'ncu olağan kurultay konuşmasında "Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza âşık olmamaya davet ediyorum" sözlerini kullanmıştı.

TARTIŞMALARA ERDOĞAN DA DAHİL OLDU

CHP ile DEM arasında devam eden tartışmalara AKP Lideri Erdoğan da dahil oldu. Partisinin grup toplantısında bu polemiğe giren Erdoğan Özel'e seslenerek "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: SENİN DEDE NEREDEYDİ?

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Silivri önünde açıklamada bulunan Özel, Erdoğan'a cumhuriyetin ilk yıllarındaki kurtuluş için ortak mücadeleye atıfta bulunarak şu sözler ile yanıt verdi:

“Bu tartışmadan Erdoğan’a ekmek çıkmaz. Sen hem ta tarihe, gerilere gerilere atıflar yapacak, bundan on yıllar, yüzyıl öncesine doğru gidecek… ‘Cumhuriyeti biz kurduk’ dedik mi, Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak ‘Aa o zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı’ diyor. İyi. ‘Türkiye’yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren parti.’ ‘Tek parti vardı biz oradaydık, dedeler oradaydı.’ Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak, ‘CHP yaptı’, senin deden neredeydi? Hani ya? Çanakkale’de dedeler omuz omuza. Tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu?”

AKP'Lİ İBİŞ KONUYU YANLIŞ ANLADI: DEDENİN ŞEHİTLİK BELGESİNİ PAYLAŞTI

Özel'in Erdoğan'a ortak mücadelede paydaş, kötü olaylarda CHP'yi suçlaması üzerinden kullandığı sözleri yanlış anlayan AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın dedesinin şehitlik belgesini yayımlamış ve "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İBİŞ'E SAHİP ÇIKTI: CELLAT BİTTİ DEDE POLEMİĞİ BAŞLADI

Cellat ile başlayan tartışmaların ardından dede ile devam eden polemik hakkında bugün Erdoğan da konuştu. Erdoğan da katıldı. Erdoğan bugün "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada Özel'i hedef alarak, "Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor. Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımızda bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: