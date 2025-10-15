Hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Araçta sıkışan yolcu hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada, yolcu Mehmet Ali Şen hayatını kaybetti.

Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Feci kaza, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde yaşandı. C.E.'nin kullandığı 44BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K.'nın yönetiminde bulunan 06 DU 4286 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

malatyada-hafriyat-kamyonu-ile-kamyonet-965081-286619.jpg

KAMYONETE SIKIŞAN YOLCUYU İTFAİYE ÇIKARDI

Kazada kamyonet içerisinde sıkışan 43 yaşındaki Mehmet Ali Şen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

D-100'de feci kaza! Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralıD-100'de feci kaza! Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdiAfyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Şen, daha sonra ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

