D-100'de feci kaza! Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma:
Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Değirmenköy mevkii Kınalı istikametinde meydana geldi.

İKİ KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Yolda seyreden otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önündeki 34 ZP 0098 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN KİŞİLERİ KURTARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik tek şeride düşürüldü. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
