Hacettepe'de yemekhane protestosu: Çok sayıda gözaltı

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zamma karşı kampüste eylem düzenledi.

Polisin eyleme izin vermemesi nedeniyle öğrenciler arasında çevik kuvvet arasında yaşanan arbedede çok sayıda üniversiteli gözaltına alındı.

ZAMMA TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Rektör Mehmet Cahit Güran'ın kararıyla okul yemekhanesinde rezervasyon sistemine geçilirken, ücretlere de zam yapıldı.

Rektörlüğün kararına tepki gösteren öğrenciler yemekhanede eylem düzenledi. Yemekhane binası önünde kurulan polis barikatını yıkan öğrenciler, turnikeden atlayarak yemek servisini kendileri yaptı.

ÇOK SAYIDA GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Ardından rektörlük binasına yürümek isteyen üniversiteli gençlerin önüne polis yeniden set çekti.

Rektörlük binası önünde çevik kuvvet ile üniversiteliler arasında meydana gelen arbedede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.

"KAYYUM REKTÖR UYUŞTURUCU SATIŞINA GÖZ YUMUYOR"

Yemekhane eyleminde gözaltına alınan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi okul içinde uyuşturucu satışına göz yumduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Kayyum rektör, beslenme hakkını savunan öğrencilerin eylemine izin vermezken faşist çetelerin kol gezmesine, kadınların taciz edilmesine, uyuşturucu satışına göz yumuyor"

Bir başka öğrenci ise gözaltı aracında olayı şöyle anlattı:

"Yemekhanede rezervasyon sistemine karşı turnikeden atladık. Sonra Rektörlük önüne yürüdük. Kayyum rektör o kadar korkmuş olacak ki kampüse polis yığdı. Hiçbir müzakere olmadan gözaltına alındık"

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNE ZAM

Hacettepe Üniversitesi’nin 8 Ekim tarihli almış olduğu karara göre yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrenciler ve üniversite personelleri rezervasyon yaptıracak. Rezervasyon ücreti 40 TL olurken rezervasyon yaptırmayanlar 50 TL ödeme yapmak zorunda. Bu doğrultuda rezervasyon yaptırmayan öğrenciler 10 TL fazla ücret ödeyecekken, rezervasyonsuz öğrencilere ayırılan yemek yemekhanedeki yemeğin onda biri olacak.

9 Ekim’de yeni uygulamaya karşı eylem yapan üniversiteliler, 6 kişilik bir heyet ile Genel Sekreter Yardımcısı Gürsel Öz ile görüşmüştü. Üniversiteliler, net bir cevap alamadıklarını ve genel olarak “geçiştirilerek” yanıt aldıklarını aktardılar.

Bu görüşmenin ardından yeniden rektörlük önüne giden ve eylem yapan üniversiteliler, taleplerinin karşılanmaması ve bu karardan dönülmemesi halinde eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.