İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler zamma isyan etti

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler zamma isyan etti
Yayınlanma:
İstanbul Üniversitesi yemekhane ücretlerine yapılan zamma öğrenciler isyan etti. Kampüs içinde yapılan protesto yürüyüşünde "Beslenme hakkımız gasp edilemez", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları atıldı.

İstanbul Üniversitesi yemek hanesinde yapılan ücret zammı öğrencileri isyan ettirdi. Üniversite yöentiminin aldığı zam kararını kampüste protesto eden öğrenciler, "Beslenme hakkımız gasp edilemez", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları attı.

Eylemde geçtiğimiz yılki yemekhane protestolarına katıldığı için sınır dışı edilmek istenen öğrenci Rana Haluk Babazade'nin mektubu da okundu.

Üniversite bahçesinde toplanan öğrencilerin yürüyüş çağrısına üniversite güvenliği müdahale ederken, protesto sırasında öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YEMEKHANE PROTESTOSUNA MÜDAHALE

Üniversitenin bahçesinde kulüp stantlarının bulunduğu alanda toplanan öğrenciler, havuzlu bahçe önünden yemekhane ücretlerine yapılan zamma karşı yürüyüş çağrısı yapmak istedi.

Ancak üniversite güvenliği, öğrencilerin çağrısını engelledi ve megafonlarına el koymak istedi.

2c3e6085-8515-4b47-b606-aeccbf9c360b.png

Bir öğrenci, yaşanan arbedede megafonu elinden alınmaya çalışılırken şöyle konuştu:

  • "Günde 100 lira KYK ücretiyle, 52,5 lira olan yemekhanede yemek yiyemiyoruz dediğimiz için biz suçlu olduk. Okulun polisi, güvenliği kendi öğrencisine saldırıyor. Yazıklar olsun size."

ÖĞRENCİLER ZAMMA İSYAN ETTİ

Öğrenciler, yürüyüş boyunca "Beslenme hakkımız gasp edilemez", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları attı.

Eylem sırasında, geçtiğimiz yılki yemekhane protestolarına katıldığı için sınır dışı edilmek istenen öğrenci Rana Haluk Babazade’nin mektubu da okundu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi cumayı tatil ilan ettiİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi cumayı tatil ilan etti

"BİZİ GÜÇLÜ KILAN DAYANIŞMAMIZDIR"

Babazade mektubunda, üniversite öğrencilerine dayanışma mesajı gönderdi:

  • "Bir yıl önce yemekhane protestolarında ben de aranızdaydım. O zaman nasıl güçlü ve öfkeli hissediyorsam, şimdi de aynıyım. Bu rejim kadınları, lubunyaları, göçmenleri, hayvanları, yoksulları görülmez kılmaya çalışıyor.
  • En temel hakkımız olan beslenme hakkımız bile gasp ediliyor. Ancak bizi güçlü kılan, birlikte örgütlülüğümüz, mücadelemiz ve dayanışmamızdır. Özgürlük, biz neredeysek orada. Onlar nerede olursa olsun, biz de öfkemizle, örgütlü toplumsal mücadelemizle, kalbimizde büyüyen enternasyonel dayanışmalarımızla daha çok var olacağız."

Kaynak:ANKA

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı