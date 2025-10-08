İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler zamma isyan etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane ücretlerine yapılan zamma öğrenciler isyan etti. Kampüs içinde yapılan protesto yürüyüşünde "Beslenme hakkımız gasp edilemez", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları atıldı.