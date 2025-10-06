İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi cumayı tatil ilan etti

İstanbul Üniversitesi'nden dikkat çeken bir karar geldi. Hukuk Fakültesi'nin 2025-2026 güz programında cuma günlerine ders konulmadı. Bir tek birinci sınıflar için saat 15.30 ve 17.00 arası çevirimiçi yani uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi dersi konuldu.

Bu seneki program

Hukuk Fakültesi'nin geçen seneki (2024-2025 ) güz programında cuma günlerinde ders işlendiği

Geçen seneki program

Bursa'da din sınavında 'Şeriat' propagandası! Öğrenciden öyle bir yanıt geldi ki...

Dünyada bir tek şeriat ile yönetilen ülkelerde cuma günlerinin tatil olması da dikkat çekti.

EĞİTİM İŞ BAŞKANI: TARİKATLARIN TALEBİ

Eğitim ve Bilim İşgörenleri (Eğitim-İş) Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbey, konu ile ilgili Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

"TARİKATLAR İSTEDİ"

Özbay, bu programın tarikatların talebi ile oluşturulduğunu söyledi:

"Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ders programı, tarikatların taleplerine göre şekillendirilmiş bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Üniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin söz hakkı yok edilirken; rektörler ve yönetimler keyfi kararlarıyla, bilim yuvası olması gereken kurumları ideolojik bakış açılarına göre dizayn etmektedir."

"ATATÜRK DERSİNE GELMENİZE GEREK YOK DENİLİYOR"

Özbay, bir tek birinci sınıflara akşama doğru konulan İnkilap dersine dikkat çekti. Özbay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de altan alta bu hareketle hedef alındığını öne sürdü:

"Ders programına bakıldığında Cuma günleri neredeyse tamamen boş bırakılmış, yalnızca 15.30’dan sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi çevrimiçi konulmuştur. Bu düzenleme, “Atatürk ve devrimler dersine yüz yüze gelmenize gerek yok” denilerek bu dersin değersizleştirilmesinin açık göstergesi olmuştur. Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığının da bir kanıtıdır."

"LAİK CUMHURİYET'E MEYDAN OKUNUYOR"

Özbay, kararın laikliğe aykırı olduğunu ve bu kararın Cumhuriyet'e meydan okumak olduğunu şöyle ifade etti: