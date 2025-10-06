Bursa'da din sınavında 'Şeriat' propagandası! Öğrenciden öyle bir yanıt geldi ki...

AKP iktidarının laiklik karşıtı eğitim politikaları hız kesmeden sürüyor. Bunun son örneği de Bursa Nilüfer'de görüldü. Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde öğrencilerin 2. dönem 1. sınav kağıdına 'Hak din ve İslam Şeriattır' sözünün yazıldığı öne sürüldü.

Lisede 'Şeriat mı geldi?' dedirten skandala Valilik soruşturma başlattı

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sınav kağıdında öğrencilere 'Şeriat Propagandası' yaptığını belirterek duruma tepki gösterdi.

ÖĞRENCİDEN ÖYLE BİR YANIT GELDİ Kİ...

Geçen dönem yapılan sınavın kağıtlarıyla, öğrencilere şeriat propagandası yapıldığını ve öğrencilerin ise "Türkiye'ye gelmesin, en kötü yönetim biçimi" şeklinde yanıt verdiğini belirten Rona, "Okulda gerici kampanyaya ilk yanıtı öğrenciler vermiş vermesine ama durumdan haberdar olan yöneticiler sessizlik içinde. Hukuk kurallarına göre amirlerce suç içeren bir fiilin "öğrenildiğinden itibaren" en geç 30 gün içinde soruşturulması zorunludur.

Cumhuriyet'in değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik propaganda, devlet okulunda ve öğrencileri hedefleyerek yürütülmüş. Kendisine verilen görevi unutup, gerici propagandayı yapma cüreti gösteren birisi, şüphesiz ki bu cesareti yönetme yetkisini elinde bulunduran iktidardan almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'de 'O eski Türkiye artık bitti' diyerek tarikat ve cemaatlere daha fazla alan açacağını, kız ortaokulları açarak karma eğitimi daha fazla tahrip edeceğini ilan eden tutumu, okullarda bu gerici fikirlerle beslenen kimi karanlık yapıların uzantılarını, şeriat propagandası konusunda harekete geçirmiştir.

Görevinin dışına çıkan bu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin hadsizce ileri gitmesi, Cumhuriyet'in temel niteliklerine saldırması ve bunun propagandasını öğrencilere yapması açık bir suçtur" dedi.

EĞİTİM-İŞ HAREKETE GEÇTİ: 'HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ'

Konuya ilişkin yargı süreci başlatacaklarını belirten Rona, "Kuruluşunda, Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeyi temel varlık amaçları arasında kabul eden Eğitim-İş olarak bu gerici saldırılara karşı okullarımızı ve çocuklarımızı kararlılıkla savunacağız. Cumhuriyet'e ve onun niteliklerine saldıran bu gerici yapılara hukuk önünde hesap soracağız" ifadelerini kullandı.