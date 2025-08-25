Lisede 'Şeriat mı geldi?' dedirten skandala Valilik soruşturma başlattı
Ardı arkası kesilmeyen skandallar ile çalkalanan Türkiye'de dün 'şeriat mı geldi?' dedirtecek bir uygulama patlak verdi. Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla 18 maddelik okul kuralları hazırladı.
"KIZLAR ÖN KOLTUĞA OTURAMAZ, TAYT GİYEMEZ"
Kurallarda kız öğrencilerin araçların ön koltuğuna oturmasının yasak olduğu, kız erkek ilişkilerinde seviyeli olunması gerektiği, beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin tayt giymesinin yasak olduğu, kantindeki sıralarda dikkatli olunması gerektiği gibi maddeler yer aldı.
Lisede skandal: Kız öğrenci serviste ön koltuğa oturmayacak!
OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI
Tepkilerin ardından okul yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu maddelerin öğrencileri korumaya yönelik olduğu, yaşanan sorunları engellemek ve öğrencilerin güvenli, düzenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Düzce Valiliği, gündem olan talimatlara ilişkin açıklama yaptı.
Metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görüldüğünü Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır.
İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.
Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir.
Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."