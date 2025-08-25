Lisede 'Şeriat mı geldi?' dedirten skandala Valilik soruşturma başlattı

Ardı arkası kesilmeyen skandallar ile çalkalanan Türkiye'de dün 'şeriat mı geldi?' dedirtecek bir uygulama patlak verdi. Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla 18 maddelik okul kuralları hazırladı.

"KIZLAR ÖN KOLTUĞA OTURAMAZ, TAYT GİYEMEZ"

Kurallarda kız öğrencilerin araçların ön koltuğuna oturmasının yasak olduğu, kız erkek ilişkilerinde seviyeli olunması gerektiği, beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin tayt giymesinin yasak olduğu, kantindeki sıralarda dikkatli olunması gerektiği gibi maddeler yer aldı.

Lisede skandal: Kız öğrenci serviste ön koltuğa oturmayacak!

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından okul yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu maddelerin öğrencileri korumaya yönelik olduğu, yaşanan sorunları engellemek ve öğrencilerin güvenli, düzenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, gündem olan talimatlara ilişkin açıklama yaptı.

Metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görüldüğünü Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: