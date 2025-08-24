Lisede skandal: Kız öğrenci serviste ön koltuğa oturmayacak!

Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla 18 maddelik okul kuralları hazırladı. Hazırlanan kurallar, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kuralların yanı sıra okul yönetiminin kendi ek düzenlemelerini de içeriyor. Bu ek kurallar, kız ve erkek öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açabilecek maddeler de barındırıyor.

KIZ ÖĞRENCİLER SERVİS ARAÇLARININ ÖN KOLTUĞUNA OTURAMAYACAK

Kurallarda kız ve erkek öğrenciler arasında ilişkilerde seviyeli davranılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca servis araçlarının ön koltuğuna kız öğrencilerin oturtulmaması gerektiği belirtildi. Eğer arka tarafta yer kalmazsa bile kız öğrencilerin ön koltuğa oturmasına izin verilmeyecek. Bu düzenlemeler, öğrenciler arasında ayrımcılık yaratabilir nitelikte maddeler olarak değerlendiriliyor.

"SEVİYELİ DAVRANIŞ" ZORUNLULUĞU

Kurallar arasında, kız ve erkek öğrencilerin ilişkilerinde seviyeli davranması gerektiği yer aldı. Maddeler arasında "Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE TAYT GİYMEK YASAK

Okul kurallarında beden eğitimi dersleri için de düzenlemeler yer aldı. Öğrencilerin beden eğitimi derslerinde tayt giymesine izin verilmeyeceği belirtildi.

"KANTİNDE KIZ ERKEK SIRASINA DİKKAT EDİLECEK"

Kurallar arasında, öğrencilerin kantinde nasıl davranacaklarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Öğrencilerin kantinde kız ve erkek sırasına dikkat etmeleri, kaynak yapmamaları ve şakalaşmalarda ortaokuldan kalan çocuksu davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Kurallara uymayan öğrencilerin durumu, nöbetçi öğretmenlere veya okul idaresine bildirilecek.

OKUL YÖNETİMİ AYRIMCILIK ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI

Okul yönetimi söz konusu kurallardaki cinsiyet ayrımcılığı içeren maddeler hakkında kız ve erkek öğrencileri korumaya yönelik olduğunu ve herhangi bir ayrımcılık amacı taşımadığını ifade etti. Ayrıca maddelerin, yaşanan sorunları engellemek ve öğrencilerin güvenli, düzenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, gündem olan talimatlara ilişkin açıklama yaptı.

Metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görüldüğünü Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır.

İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir.

Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."