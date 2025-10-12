Üniversitedeki yemek zammını protesto etmişti: Azerbaycanlı Nana hala GGM'de!

İstanbul Üniversitesi’nde yemek zammı protestosuna katıldığı gerekçesiyle 21 Ağustos’ta gözaltına alınan, ardından da 52 gün boyunca Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Azerbaycan vatandaşı Nana için "Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi" üyeleri ve Nana'nın sıra arkadaşları Tünel Meydanı’nda bir araya geldi.

Üniversitedeki yemekleri protesto etti: Geri gönderme merkezine gönderildi

Grup, "Baskıya, şiddete, hak ihlallerine karşı Nana’nın yanındayız. Nana serbest bırakılsın" yazılı pankart açarak, “Nana’ya özgürlük, göçmenlere özgürlük”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

"GÜNLERCE İÇECEK SUYA DAHİ ERİŞEMEDİ"

Grup adına Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi’nden Maral Çölekoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı. Nana’nın 21 Ağustos’ta darp edilerek gözaltına alındığını ve Arnavutköy Göç İdaresi girişinde çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığını iddia eden Çölekoğlu, şunları kaydetti:

“Günlerce içecek suya dahi erişemedi. Ajanlık teklifi yinelemeleri süresince türlü usulsüzlükle bir odada tutularak saatlerce hem psikolojik şiddete hem de türlü manipülasyonlara maruz bırakıldı. Sürecin başından beri Nana üzerinde kurulmaya çalışılan baskı hem kadın hem göçmen kimliği kullanılarak üretiliyor. Nana Azerbaycan’da aldığı ölüm tehditlerinden kaçarak buraya gelen ve türlü zorluk içerisinde kendine özgür bir yaşam inşa etmeye çalışan öğrenci, genç bir kadın. Dosyada geçen dönemin başında yemekhane ücretlerine gelen zamma yönelik eyleme katılmış olması sebebiyle suçlanıyor. Ekonomik koşullarımızın gittikçe ağırlaştırıldığı bu dönemde haklarımızı korumak için yaptığımız eylemlilikler uydurma sebeplerle kriminalize edilemez. Nana’nın GGM’de tutulmasının asıl sebebinin kendisine dayatılan ajanlık teklifini reddetmesi ve sürecin başından beri beraber mücadele yürüttüğü sıra arkadaşları hakkında yalan beyanlar vermemesi olduğunu biliyor ve teşhir ediyoruz.”

"KANUNSUZLUK ÜSTÜNE KANUNSUZLUK YAPIYOR, SUÇ ÜZERİNE SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

“Nana’yı Azerbaycan’a geri göndermek potansiyel bir kadın cinayetinin faili olmaktır” diyen Çölekoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Nana’yı hangi koşullarda tuttuğunuzu, hasta olmasına rağmen havale geçirene değin hastaneye göndermediğinizi, hastaneye giderken kolluğun işkencesine maruz bıraktığınızı biliyoruz. Bu suçlarınızı teşhir ediyor ve soruyoruz; sıcak suya dahi reçete edilmeden erişilemeyen, her türlü usulsüzlüğün yuvası olan GGM’de Nana’yı önce aç bırakarak, sağlıksız koşullarda barındırarak, şimdi de hastalığının kötüleşmesini sağlayarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kanunsuzluk üstüne kanunsuzluk yapıyor, suç üzerine suç işliyorsunuz."

Çölekoğlu, Nana'yı geri alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bu coğrafyada adalete olan inancın çoğu bitmiş olabilir fakat biz ezilenlerin adaletini sağlamak için sürdürdüğümüz mücadelemizden geri adım atmayacak ve sizin bu şüphe götürmez zulmünüze karşı dostumuzu ve diğer göçmenleri korumak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.