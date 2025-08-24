Üniversitedeki yemekleri protesto etti: Geri gönderme merkezine gönderildi

İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören, Azerbaycan vatandaşı Nanaxanim Babazade, üniversitede yemek zammını protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle 21 Ağustos günü gözaltına alındı. Kadın hakları aktivisti de Babazade, gözaltına alınmasıyla da kalmayarak geri gönderme merkezine göderildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve Nana İçin Özgürlük İnisiyatifi, Babazade için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplandı.

Eylemciler, “Nana’ya özgürlük, göçmenlere özgürlük”, “Nana serbest bırakılsın”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganları attı, "Nana’yı göndermiyoruz”, “Nana serbest bırakılsın” dövizleri açtı.

"NANA FİZİKSEL ŞİDDET VE TACİZE UĞRADI"

Gilda Silifkeli tarafından okunan açıklamada, Nana’nın, hem gözaltında hem de geri gönderme merkezinde sözlü taciz ve fiziksel şiddete uğradığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Nana usülsüz şekilde gözaltına alınmadan bir gün öncesinde harç parasını yatırdığı zaman polisler kendisini alıkoydular ve sorguya aldılar. Onu, okulundaki dayanışmalarda bulunan öğrenciler hakkında olumsuz ifade vermeye zorladılar. Buna karşı geldiği takdirdeyse Türkiye’de kalma işlemlerini zorlaştıracaklarını söylemişlerdi. Açıkça anlıyoruz ki, Nana’nın asıl alıkoyulma sebebi devletin maşası olmayı reddetmiş olmasıdır. Devlet, hak mücadelesi veren yoldaşlarımıza baskı kurmak için göçmen öğrencilerin yasal hakkı olan oturum iznini koz olarak kullanıyor ve onları tehdit ediyordur. Hem göçmenleri hem de vatandaşlarımızı etkileyen bu yöntem insanlık dışıdır asla kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

"AMACINIZ, NANA’YA ZORLA GÖNÜLLÜ GERİ GÖNDERME FORMUNU İMZALATMAK"

"Nana geri alınana kadar yapılan tüm insanlık dışı uygulamaların teşhir edileceği" belirtilen açıklamada, şu iddilarda bulunuldu:

“Yaptığınız işkenceler yanınıza kar kalmayacak. Sosyal medya kampanyamızı başlattığımızdan beri, Nana’yı defalarca transfer etmenizden ne yapacağınızı şaşırdığınız açıkça belli oluyor. Ayrıca özellikle usulsüzlükler yaparak Nana’yı avukatıyla görüştürmemek için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı da biliyoruz. Amacınız, Nana’ya zorla gönüllü geri gönderme formunu imzalatmaktı. Bunun için ona türlü manipülasyon ve baskılar kurdunuz fakat bunu başaramadınız. Şimdi ona ‘Formu imzala kurtul, bitsin gitsin. Türkiye’de hapisten asla çıkamazsın’ sözleriyle dayatma yaptığınızı biliyoruz.

Bunların hepsi işkencedir ve suçtur. İşkencelerinize ve işlediğiniz suçlara göz yummuyoruz. Ama Nana'nın başına gelenlere karşı tepkileri susturmak için, kişileri kriminalize ederek, süreci halkın desteğinden koparmaya çalışıyorsunuz. Olayın aslını herkese duyurmakla hepimiz yükümlüyüz. Nana’nın kim olduğunu, geri gönderme merkezlerindeki işkenceleri ve baskıları halka açıklıyoruz. Açılmamış dosyalar üzerinden yargılanarak sığınma hakkı ellerinden alınan tüm göçmenleri ve bu göçmenlerin kendi ülkelerine usulsüz biçimde deport edilerek tutuklanması için yürütülen süreçlerin farkındayız.

"ONU DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Bu topraklarda adalete olan inancın çoğu bitmiş olabilir fakat egemenlerin adaletine inancımız zaten hiç olmamıştır. Biz ezilenlerin adaletini sağlamak için her daim kapınıza dayandık, şimdi de kendi adaletimizi kendimiz alacağız ve sizin bu şüphe götürmez zulmünüze karşı dostumuzu koruyacağız. Onu derhal serbest bırakın. Örgütlü toplumsal mücadelemizin dönüştürücü baskısı her zaman peşinizde olacaktır. Nana yalnız değildir."

Açıklamada, "Nana’ya derhal eşyalarının ulaştırılması, vegan beslenme imkanı sağlanması, avukatı ile görüştürülmesi, avukatı haricinde hiçbir personel ve polis ile görüşme yapmaması, Nana'nın derhal serbest bırakılması ve işkencenin durdurulması" istendi.