Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"

Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken, patronu Ferdi Aydın'ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Sanatçının patronu Ferdi Aydın, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta adlı programında olaya ilişkin şoke eden açıklamalarda bulundu.

"CAMDAN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğü yönündeki ilk ifadesinin ardından, Ferdi Aydın, sanatçının sağlık durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben biliyorum Güllü abla, ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde biliyorsunuz platin var çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan aşağı düştüğünü düşünmüyorum, çok hareket edemiyor. Odadan odaya geçerken 'ne oluyor orada?' diyor."

Güllü odaya girince ne gördü? Düşmeden saniyeler öncesinde...

"GÜLLÜ HANIMA NE İSTERSE YAPTIRIR"

Asistanının Güllü üzerinde çok baskın olduğunu söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hanımefendi var asistanı diye biliyorsunuz, iki isim kullanıyor gerçek adı Çiğdem. Çiğdem'in Güllü hanım üzerinde çok baskın yapısı var. Güllü hanıma ne isterse yaptırır. Çiğdem erkeksi bir yapıya sahip. Güllü hanım yıllar önce kaza yaptı ve belinde platin var ve kaza yaptığı gün yanında olan kişi de Çiğdem ve ölümden dönüyorlar."

Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!

"OĞLU, ANNESİNİ ÇOK SEVMEZ ZATEN"