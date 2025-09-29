Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümü ile ile ilgili patronu Ferdi Aydın, canlı yayında şoke eden iddialarda bulundu. Güllü'nün görmemesi gereken bir şey gördüğünü söyleyen Aydın, "Başka hiçbir ihtimal yok, o duvardan hiç kimse düşemez" dedi.

Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken, patronu Ferdi Aydın'ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Sanatçının patronu Ferdi Aydın, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta adlı programında olaya ilişkin şoke eden açıklamalarda bulundu.

gullu-apartman.jpg

"CAMDAN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğü yönündeki ilk ifadesinin ardından, Ferdi Aydın, sanatçının sağlık durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben biliyorum Güllü abla, ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde biliyorsunuz platin var çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan aşağı düştüğünü düşünmüyorum, çok hareket edemiyor. Odadan odaya geçerken 'ne oluyor orada?' diyor."

gullu-oda-001.webp

Güllü odaya girince ne gördü? Düşmeden saniyeler öncesinde...Güllü odaya girince ne gördü? Düşmeden saniyeler öncesinde...

"GÜLLÜ HANIMA NE İSTERSE YAPTIRIR"

Asistanının Güllü üzerinde çok baskın olduğunu söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hanımefendi var asistanı diye biliyorsunuz, iki isim kullanıyor gerçek adı Çiğdem. Çiğdem'in Güllü hanım üzerinde çok baskın yapısı var. Güllü hanıma ne isterse yaptırır. Çiğdem erkeksi bir yapıya sahip. Güllü hanım yıllar önce kaza yaptı ve belinde platin var ve kaza yaptığı gün yanında olan kişi de Çiğdem ve ölümden dönüyorlar."

gullu.jpg

Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!

"OĞLU, ANNESİNİ ÇOK SEVMEZ ZATEN"

"Kızının yasaklı madde kullandığı için devam eden mahkemesi var. Kızının eşi bu maddeden cezaevinde yatıyor. Oğlu, annesini çok sevmez zaten. Oğlum da kullanıyor derdi.

Burada Güllü abla görmemesi gereken bir şey gördü. Kızı Sultan diye birini getirdi o gece. Üçüncü kişi olma ihtimali var ya ağabeyi ya da Deniz hanım (Çiğdem). Bu arada Güllü hanımın kızı da yüksek dozda yasaklı madde kullanıyor.

Güllü ablanın uyuduğunu düşünüyorlar, Güllü abla sesi duyuyor. Odaya girdiğinde bir şey görüyor. Başka hiçbir ihtimal yok o duvardan hiç kimse düşemez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

