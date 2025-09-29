Güllü odaya girince ne gördü? Düşmeden saniyeler öncesinde...

Güllü odaya girince ne gördü? Düşmeden saniyeler öncesinde...
Yayınlanma:
Güllü'nün 'şüpheli' olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili konuşan Emrullah Erdinç, "Düşmeden saniyeler öncesinde Roman havası oynayacak gibi bir hali yok" diyerek "Burada önemli olan şey Güllü'nün ne gördüğü" dedi.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü geniş yankı uyandırdı.

Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yağız verirken, ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem, annesinin roman havası oynarken dengesini kaybettiğini ve düştüğünü belirtmişti.

Emniyet güçleri kamera kayıtlarını inceleyerek durumu 'şüpheli' olarak değerlendirildi. Ekol TV canlı yayınına konuk olan Gazeteci Emrullah Erdinç ise Güllü'nün hayatını kaybettiği anlara ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

gullu-apartman.webp

Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!

"BURADA ÖNEMLİ OLAN ŞEY GÜLLÜ'NÜN NE GÖRDÜĞÜ"

Güllü'nün pencereden düştüğü anlara ilişkin detayları aktaran Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaya ilişkin temel problem, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in verdiği ilk ifadede olayları tam olarak anlatamamasından kaynaklanıyor.

Olayı anlatamamasından kastım şu, 'Annem geldi, Roman havası oynuyordu ve birden düştü' deniliyor. Olay yerinde roman havası oynayan birinin birden düşebileceği bir ortam yok. Kamera görüntülerine baktığımızda da, Güllü'nün düşmeden saniyeler öncesinde kızının odasında Roman havası oynayacak gibi bir hali de yok.

Odadaki pencere sürgülü bir pencere. Panikle aşağıya doğru kaçıyorlar ve komşuya haber veriyorlar. Burada önemli olan şey Güllü'nün ne gördüğü."

gullu-oda.webp

Güllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktıGüllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktı

"BİR ŞEY GÖRDÜKTEN SONRA TEPKİ GÖSTERİYOR"

Çünkü Güllü odaya giriyor ve bir şey gördükten sonra tepki gösteriyor. Burada 'pat pat' seslerini duyuyoruz. Burada varsayımsal olarak söylüyorum odaya girdiğinde belki bir şeyler gördü ve kızdı, kızdıktan sonra da eliyle mobilyaya vurdu ve pat pat sesleri geldi. Belki de sürgülü camı açmak ya da kapatmak istedi ama yapamadı.

Burada mantıklı tek açıklama, Güllü'nün sürgülü camı kapatmak isterken düşmüş olması. Ancak odada bulunan iki kadının, bu olayları düzgün ifadelerle anlatması gerekiyor.

Güllü'nün otopsi raporlarında herhangi bir boğuşma ya da darp izine rastlanılamadığını belirten Erdinç, sanatçının biri tarafından itilip itilmediğinin otopsi raporuyla tespitinin mümkün olmadığını söyledi.

gullu.webp

"KAMERA KAYDI DIŞINDA TESPİT EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Erdinç, şöyle konuştu:

"Burada yabancı birisi tarafından temas olsa, DNA sonucu bir bulgu elde edilebilir ancak aynı ev ortamını paylaştıkları insanlarla zaten sürekli temas halinde olduğu için, herhangi bir itme olması halinde bile bunun kamera kaydı dışında tespit edilmesi mümkün değil."

Kaynak:Ekol TV

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
UNESCO Kültür Mirası listesindeydi! Hevsel Bahçeleri’nde yangın paniği
UNESCO Kültür Mirası listesindeydi! Hevsel Bahçeleri’nde yangın paniği
Beştepe'ye yakın kaynak: Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi! İsmail Saymaz bomba bilgiyi paylaştı
Beştepe'ye yakın kaynak: Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi! İsmail Saymaz bomba bilgiyi paylaştı