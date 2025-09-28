Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin camından düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çekici yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, parkelerin aşırı derece kaygan olduğunu belirledi. Kaygan parkede kaymamak için tutunarak yürüyen ekipler, odadaki incelemelerini güçlükle bitirdi.

Güllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktı

SORUŞTURMA TUTANAKLARINA GEÇTİ

Sabah'tan Özgür Yıldız ve Gökhan Gökduman'ın haberine göre, parkelerin kısa süre önce cilalandığı, Güllü'nün evinde bakım ve onarım yapıldığı tahmin edilirken, aşırı derece kaygan olan parke ayrıntısı, soruşturma tutanaklarına da işlendi.

Ayrıca Güllü'nün düştüğü pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu da belirtildi.

Ekipler, Güllü'nün kısa bir süre önce daire kapısına şifreli kilit taktırdığını da tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum" dediği görüldü.