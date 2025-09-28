Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!

Güllü'nün ölümünde 'kaygan parke' detayı!
Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüyle ilgili incelemede yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerin aşırı derecede kaygan olduğunu tespit etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin camından düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çekici yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, parkelerin aşırı derece kaygan olduğunu belirledi. Kaygan parkede kaymamak için tutunarak yürüyen ekipler, odadaki incelemelerini güçlükle bitirdi.

parke.webp

Güllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktıGüllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktı

SORUŞTURMA TUTANAKLARINA GEÇTİ

Sabah'tan Özgür Yıldız ve Gökhan Gökduman'ın haberine göre, parkelerin kısa süre önce cilalandığı, Güllü'nün evinde bakım ve onarım yapıldığı tahmin edilirken, aşırı derece kaygan olan parke ayrıntısı, soruşturma tutanaklarına da işlendi.

gullu.jpg

Ayrıca Güllü'nün düştüğü pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu da belirtildi.

Ekipler, Güllü'nün kısa bir süre önce daire kapısına şifreli kilit taktırdığını da tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum" dediği görüldü.

Kaynak:Sabah

