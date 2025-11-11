Güllü'nün ölümünde o detay çok konuşulmuştu: TÜBİTAK'a gönderildi

Yalova’da pencereden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Başsavcılık, evdeki kamera kayıtlarını TÜBİTAK’a göndererek ses analizlerinin yapılmasını ve konuşmaların kimlik tespitlerinin raporlanmasını istedi. Deliller, ölümün intihar mı, kaza mı yoksa dış müdahale sonucu mu olduğunu ortaya koyacak.

Yalova’da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili şüpheleri, yeniden değerlendirmek üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Olaydan önce evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Güllü’nün banyodan çıktıktan sonra arka odaya geçtiği ve kısa süre sonra evin dış kapısından panik halinde bir veya birkaç kişinin çıktığı görülüyordu.

RAPOR HAZIRLANACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Başsavcılık kameradan elde edilen ses kayıtlarını incelemek üzere TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı’na gönderdi. Gönderilen yazıda, ses kayıtlarının kalitesinin artırılması ve iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapılması, konuşmaların detaylı analiz edilmesi ve sonuçların tape şeklinde raporlanarak Başsavcılığa sunulması istendi.

TÜBİTAK’ın hazırlayacağı rapor, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun teknik incelemeleriyle birlikte değerlendirilecek. Üç kurumun ortak bulguları, Güllü’nün ölümünün intihar, kaza mı yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiğinin netleştirilmesinde delil niteliği taşıyacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

